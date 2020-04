Mario Giordano: “Sempre contento di ospitare Feltri e lasciarlo libero di dire ciò che crede”

Mario Giordano difende Feltri. Hanno fatto scalpore le parole di Vittorio Feltri sui meridionali e dopo giorni la polemica ancora si trascina. Anche perché il tutto s’è nuovamente infiammato dopo il botta e risposta con Luigi De Magistris. Non un passo indietro da Feltri, ma solo una giustificazione goffa per evitare danni in sede civile: “Parlavo economicamente”. Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro su Rete 4, interviene in difesa del direttore di Libero, pur prendendo le distanze dalle frasi sui campani:

MARIO GIORDANO DIFENDE FELTRI MA SE NE DISSOCIA

“Visto che qualcuno me lo chiede ribadisco ciò che avevo già detto in trasmissione (per essere più chiaro): sarò sempre contento di ospitare Feltri e di lasciarlo libero di dire ciò che crede, ma non condivido il suo pensiero sui meridionali. È lontano anni luce da ciò che penso“. Su Youtube il giornalista ha poi giustificato l’episodio così:

“Voglio benissimo a tutti i meridionali e sono convinto che anche Vittorio Feltri voglia bene a tutti i meridionali. L’Italia è una sola, non esistono divisioni. Credo che Vittorio Feltri volesse dire altro, mi sono dissociato dalle cose che ha detto. Forse non sono stato abbastanza chiaro e mi dispiace“.

Ma cosa ha detto di preciso Vittorio Feltri? E dove? Il direttore di Libero ha dichiarato l’inferiorità del Sud nei confronti del Nord e, se in un primo momento sembrava parlasse di genetica, in un secondo ha fatto marcia indietro: parlava di portafogli. La tribuna è stata la solita, quella di Fuori dal Coro, programma vicino alle idee sovraniste, condotto da Mario Giordano e in cui trovano spesso posto direttori come Feltri e Sallusti. La puntata in Campania ha avuto il 4.2%, circa 100 mila spettatori. Ecco, una diserzione totale da parte di tutti i campani porterebbe ben centomila spettatori in meno a Mario Giordano e, soprattutto, a Vittorio Feltri.