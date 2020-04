Feltri-De Magistris, scontro totale: “Ho il virus in testa? Almeno ho un cervello”

Feltri De Magistris, è scontro. Hanno fatto scalpore in questi giorni le parole polemiche del direttore di Libero. Feltri ha dichiarato a Rete 4, e ha confermato poi da Cruciani a Radio 24, l’inferiorità del Sud e dei campani nei confronti del Nord.

Se in un primo momento sembrava si riferisse a un’inferiorità di tipo genetico, in un secondo ha corretto il tiro parlando di economia. Forse una mossa disperata per evitare sanzioni e ulteriori polemiche. Dall’Ordine dei giornalisti, intanto, hanno annunciato provvedimenti disciplinare. Un giudice deciderà sul destino di Feltri.

FELTRI DE MAGISTRIS, ACCUSE RECIPROCHE

LEGGI ANCHE: FELTRI DA CRUCIANI RINCARA LA DOSE E CRUCIANI LO ASSECONDA

Intanto, De Magistris, dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha lanciato la sua bordata a Feltri: “Che non fosse lucido era chiaro da tempo, ha perso la bussola. Purtroppo è un giornalista. Dico basta, è insopportabile specialmente di questi tempi. Siamo aperti all’umorismo, quando si va oltre bisogna intervenire in sede giudiziaria”. Una replica forte, insomma, dal primo cittadino di Napoli. Feltri, invece di chiedere scusa, dopo aver smorzato goffamente i toni, oggi ha risposto ulteriormente a De Magistris.

“Il sindaco di Napoli De Magistris dice che io ho il virus nel cervello. Segno che ho un cervello, che a lui manca“.

Il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Verna, ha dichiarato: “Da Feltri posso accettare scuse nette, non ulteriori mistificazioni che vuole far passare per chiarimenti. La registrazione di quello che ha detto in trasmissione è chiara e viola le norme deontologiche e il principio costituzionale di non discriminazione.

Devo difendere la categoria cui appartengono tanti giornalisti in questi giorni al fronte, ovvero negli ospedali dove si combatte il Covid-19 e ho la responsabilità di unire. Non tanto difendendo il Sud ma spiegando che Feltri non è Milano, cui deve arrivare soltanto affetto da tutto il Paese”