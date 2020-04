KUMBULLA NAPOLI – L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio annuncia la volata dell’Inter per il difensore albanese dell’Hellas Verona Marash Kumbulla.

KUMBULLA NAPOLI, RIFIUTA TUTTI TRANNE L’INTER

Una stagione da leader quella del giovane centrale classe 2000. Il ragazzo di Ivan Juric ha sin qui collezionato 18 presenze ed un gol mettendo in mostra tutto il suo talento alla sua prima stagione in Serie A. Ovvio dunque che le grandi d’Italia, ma non solo, abbiano messo gli occhi addosso allo scaligero. Il Napoli già a gennaio era stato vicinissimo a chiudere l’affare per una cifra vicina ai 25 milioni.

LEGGI ANCHE: IL NAPOLI SEGUE UMTITI PER IL DOPO KOULIBALY

Ma il ragazzo, d’accordo con il suo entourage, aveva fatto naufragare la trattativa. Negli ultimi giorni gli azzurri ci hanno riprovato alle stesse cifre di questo inverno ma il centrale ha detto ancora no.

KUMBULLA QUANTO COSTA

Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il valore di mercato di Kumbulla si aggira intorno ai 22 milioni e mezzo. La cifra chiesta dall’Hellas per il centrale classe 2000 dovrebbe essere di circa 30 milioni. Sarebbe una plusvalenza altissima per un calciatore pagato pochissimo. Di lui, Edy Reja ha dichiarato: Lo conosco bene perché seguivo Kumbulla, non capisco perché il Napoli non sia riuscito a comprarlo, forse ci riuscirà in estate