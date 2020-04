UMTITI NAPOLI – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna il Napoli potrebbe approfittare della situazione complessa all’interno della dirigenza del Barcellona per fare qualche affare di mercato. Tra i principali nomi nella lista delle cessioni del club blaugrana c’è quello di Samuel Umtiti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Umtiti Napoli, la richiesta del Barcellona

“Il Barcellona sta attraversando un periodo complesso e sono numerosi i calciatori che rischiano di finire in lista di sbarco. Tra questi c’è Samuel Umtiti, tra le altre cose Campione del Mondo con la Francia. Tra le pretendenti per il centrale del Barcellona c’è anche il Napoli. Il francese però sta cercando di complicare la vita al Barcellona, pochi giorni fa si è infatti dichiarato incedibile autonomamente. Il difensore guadagna 5 milioni di euro netti a stagione ed ha una clausola rescissoria da ben 500 milioni di euro. Il Barcellona in passato chiedeva 50 milioni di euro per la sua cessione, ma allo stato attuale delle cose, tale cifra non è più accettabile. Lo sa il Barcellona e lo sa anche il Napoli. Il francese, dovesse andar via da Barcellona, sarebbe ceduto sicuramente per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro”.