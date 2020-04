VECINO NAPOLI – Il portale specializzato Calciomercato.com scrive di un possibile scambio tra Inter e Napoli con protagonista Matias Vecino.

MERCATO NAPOLI, POSSIBILE SCAMBIO CON ALLAN?

“Gradito a Rino Gattuso come al ds Giuntoli, Vecino piace per davvero agli azzurri – si legge sul portale -. Un’idea che può rimanere valida perché in quel reparto servirà un ulteriore rinforzo, anche se l’uruguaiano ha sempre dato priorità all’idea di un’esperienza all’estero dopo tanti anni in Italia”.

L’Inter avrebbe tentato di impostare uno scambio tra il classe ’91 e il brasiliano Allan. Ma De Laurentiis solo 18 mesi fa rifiutò circa 60 milioni dal PSG per il suo centrocampista e se è vero che il valore del giocatore è calato al momento non ascolta richieste al di sotto dei 40 milioni.

