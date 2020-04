NKOULOU NAPOLI – Nicolas Nkoulou è stato per molto tempo negli interessi del Napoli e vista la situazione economica della nazione, potrebbe essere il momento giusto perché l’affare si faccia.

Il difensore del Torino è compreso nella ventata di cambiamento che la società granata si aspetta di attuare per la prossima sessione di mercato. Cairo infatti, con il ds Bava, è pronto a cedere molti giocatori.

NKOULOU NAPOLI, INTERESSE PER IL DIFENSORE DEL TORINO

Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport che sottolinea quanto giocatori come Djidji, Izzo e, appunto, Nkoulou possano lasciare la sponda granata di Torino. Sulle tracce del camerunense sembra non esserci solo il Napoli, ma De Laurentiis sembrerebbe pronto ad affondare il colpo, anche se al momento Cario spara ancora alto con il prezzo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cairo è pronto a vivere, in duo con il ds Bava, un mercato piuttosto movimentato. Se l’estate scorsa si era deciso per molteplici conferma, al prossimo giro di giostra tante saranno le cessioni, Il Toro, come ogni altra società, venderà a costi minori rispetto a qualche mese fa: confermati Lyanco e Bremer, dal deludente Djidji ai più quotati Izzo e Nkoulou tutti sono in bilico. Su Izzo gravitano alcune squadre di Premier League e l’Inter di Conte che ha in Gagliardini una possibile pedina di scambio, visto l’interesse dei granata. Su Nkoulou, su tutti c’è il Napoli, che però potrebbe non essere la sola società ad interessarsi al difensore del Toro”.

LEGGI ANCHE: Il Napoli lavora sul mercato per il dopo Koulibaly: spunta il nome di Umtiti del Barcellona! Rimane in piedi l’idea Diego Carlos