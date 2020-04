UMTITI NAPOLI – Come viene appreso dai colleghi spagnoli della testata Sport, il Napoli, che non è sicuro di trattenere ancora il gioiello Kalidou Koulibaly per la prossima stagione (su di lui c’è forte il PSG), si starebbe guardando intorno per sostituirlo a dovere. Tanti i profili sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, ma a questi si aggiunge il nome di Samuel Umtiti, già vecchio obiettivo di mercato ai tempi del Lione, oggi avversario in Champions League degli azzurri con la maglia del Barcellona.

Samuel Umtiti (26), difensore del Barcellona

La testata iberica parla di una trattativa fattibile, soprattutto in virtù della svalutazione globale dei calciatori, causa il crollo dell’economia mondiale (anche nel pallone) per via del Covid-19. Il Barcellona dalla sua cessione avrebbe sperato di ottenere 50 milioni di euro, pensandola ottimisticamente come commentano stesso i colleghi di Sport. Ora il suo prezzo, inferiore ovviamente ai suddetti 50 milioni, potrebbe essere alla portata delle casse azzurre. E il Napoli ci starebbe pensando sul serio.

UMTITI NAPOLI, UN CAMPIONE DEL MONDO NEL MIRINO AZZURRO

Non ha bisogno di molte presentazioni questo stupendo centrale difensivo. Con anche il passaporto camerunense, è con la Francia che Umtiti ha avuto le migliori fortune. Campione del mondo al Mondiale FIFA di Russia 2018, perno difensivo assolutamente titolare della nazionale insieme al collega rivale in Spagna, il madridista Raphael Varane. Ha vinto la rassegna da vero protagonista, con anche 1 gol nelle sue 6 presenze su 7 totali, tra l’altro quello del decisivo 1-0 in semifinale contro il Belgio.

IL NAPOLI LO SEGUIVA GIÀ NEL LIONE, MA SE NE INNAMORÒ IL BARCELLONA

Samuel Umtiti, nel suo periodo al Lione

Samuel Umtiti è sbocciato in quella che, probabilmente, in Francia, vale come la Cantera d’eccellenza tra le giovanili transalpine. Il Lione ha portato pian piano un 18enne e già granitico difensore centrale sulle luci della ribalta. La sua stella cominciava a brillare e tra i tanti club che si accorsero di lui c’era anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro fece un tentativo ma si sa, la bottega del presidente Aulas è bottega cara. Nel 2011/12, in quella prima stagione in prima squadra, collezionò 18 presenze (12 in Ligue 1, 3 in Coupe de France e 3 in Coupe de Ligue).

Nel 2016/17, all’età di 23 anni, il sogno per il Napoli di portare a casa Umtiti sfumò: ci pensò il Barcellona a sbaragliare la concorrenza. Con la maglia del suo Lione, nelle sue prime cinque stagioni, raccoglierà in tutto 170 presenze nonché i suoi primi 5 gol e 3 assist.

In quattro stagioni, contando questa corrente, con la maglia blaugrana Umtiti ha collezionato in tutte le competizioni 114 gettoni (condizionato talune volte da infortuni) conditi da 2 reti e 1 assist. Insieme al collega Pique è diventato man mano il pilastro della difesa catalana. Ultimamente, però, il Barcellona sta meditando di cederlo, oltre che per monetizzare, anche per lasciargli più spazio siccome si fa sempre più fitta la concorrenza con un altro vecchio obiettivo del Napoli, l’ex siviglista connazionale Clement Lenglet.

L’ALTERNATIVA A UMTITI SAREBBE DIEGO CARLOS

Diego Carlos (27), difensore del Siviglia

E parlando di Siviglia, si finisce per parlare anche di quella che, secondo gli stessi colleghi spagnoli di Sport, sarebbe l’alternativa all’acquisto del granitico francese. Si tratta del 27enne brasiliano Diego Carlos, che in stagione (la prima con la camiseta rojiblanca) ha collezionato 31 presenze – 25 in campionato – condite da 2 gol entrambi segnati ne LaLiga. Numeri che hanno fatto interessare lo stesso Barcellona. Il difensore ex Nantes rappresenterebbe comunque una valida alternativa per il Napoli (qui il suo profilo Transfermarkt).