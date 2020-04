MERTENS CHELSEA – Dries Mertens non ha ancora rinnovato con il Napoli e il suo contratto scade il 30 giugno. Due mesi e sei giorni prima della fine del countdown, con i discorsi per il prolungamento che sembrano essersi arenati. Su di lui sono tornati alla carica diverse pretendenti che nelle scorse settimane avevano mollato la presa. Inter, Roma, si è vociferato anche di una richiesta di Sarri.

MERTENS CHELSEA, CONTATTI CON LAMPARD

Ora, dall’Inghilterra, è tornata forte una clamorosa indiscrezione. C’è di nuovo il Chelsea, che aveva cercato Dries Mertens già a gennaio. Olivier Giroud ha infatti rinnovato il contratto fino al 2021, firmando nella giornata di oggi. Assalto, però, anche a Mertens. A riferirlo è Sky Sport, in particolar modo le’sperto di mercato Gianluca Di Marzio, che svela come il belga abbia già avuto contatti con Frank Lampard.

MERTENS CHELSEA, LEGGI ANCHE: ROMA SU DRIES

Non solo l’Inter e il Chelsea di Antonio Conte sul folletto recordman del Napoli, il belga Dries “Ciro” Mertens: secondo Il Corriere dello Sport, è tornata in auge anche l’ipotesi Roma. I giallorossi non sono sicuri di trattenere il loro bomber bosniaco Edin Dzeko, che riceve, a detta della testata, le smancerie non solo dell’Inter ma anche del Real Madrid.

Ecco perché il ds romanista Gianluca Petrachi sarebbe ritornato a capofitto sulla trattativa che porta a Mertens. Il colpo non è semplice, siccome Mertens vorrebbe rimanere a Napoli o non “tradire” gli azzurri, ma ad oggi la Roma è un’ipotesi non da scartare