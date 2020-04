MERTENS INTER– Stando a quanto riporta quest’oggi sulle sue pagine il quotidiano Tuttosport, è tornata prepotentemente sul mercato per Dries Mertens l’Inter di Antonio Conte. Il recordman di reti del Napoli non è sicuro di rinnovare con il club azzurro e si sta guardando intorno. Tante le pretendenti, anche e soprattutto fuori dall’Italia (soluzioni più gradite a Mertens per non “tradire” il Napoli) ma l’ipotesi nerazzurra fa gola. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

IL DISCORSO PER IL RINNOVO È IN FASE DI STALLO

“Inter-Mertens, non è ancora finita. Il primo marzo scorso, il presidente Aurelio De Laurentiis incontrò a pranzo l’attaccante belga, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno prossimo (o comunque al termine di quest’annata sportiva, quando sarà)“.

“Stretta di mano, sorrisi e rinnovo pronto a essere firmato per permettere a ‘Ciro’ di terminare la sua carriera sotto il Vesuvio. Invece, dopo 45 giorni, complice forse, anche l’emergenza per il Coronavirus, quel contratto non è mai stato rinnovato. Qualcosa non è andato nel verso giusto“.

“Fra Monaco e Chelsea, club che a gennaio lo avrebbe voluto già acquistare, è tornata con forza sul folletto belga anche l’Inter. O forse, l’Inter non era mai scomparsa del tutto“.

Dries Mertens (33) in gara col Napoli

“Il club nerazzurro, infatti, aveva (e ha) individuato da tempo in Mertens il jolly giusto con cui completare il prossimo reparto offensivo. L’uomo perfetto per rimpiazzare Sanchez, reduce da una stagione sfortunata e destinato a rientrare al Manchester United dopo essere arrivato a Milano in prestito secco“.

MERTENS INTER, LUKAKU INTERMEDIARIO DELLA TRATTATIVA

“Mertens per Marotta e Conte è il giocatore ideale per mettere la classica ‘toppa’ in un reparto che la prossima annata potrebbe ripartire col solo Lukaku, oltre al giovane Esposito, che comunque rimane un 2002 sul quale è giusto puntare, senza però aumentare le pressioni“.

“L’Inter ha uno sponsor in più per provare a convincere Mertens, ovvero il suo connazionale e amico Lukaku. Mertens il 6 maggio compirà 33 anni e il cuore lo spingerebbe a rimanere a Napoli o andare all’estero, ma la pista Inter, per provare con Conte a vincere l’agognato scudetto, è una soluzione da tenere in forte considerazione“.

