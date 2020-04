MERTENS ROMA – Non solo l’Inter di Antonio Conte sul folletto recordman del Napoli, il belga Dries “Ciro” Mertens: secondo Il Corriere dello Sport, è tornata in auge anche l’ipotesi Roma. I giallorossi non sono sicuri di trattenere il loro bomber bosniaco Edin Dzeko, che riceve, a detta della testata, le smancerie non solo dell’Inter ma anche del Real Madrid.

Ecco perché il ds romanista Gianluca Petrachi sarebbe ritornato a capofitto sulla trattativa che porta a Mertens. Il colpo non è semplice, siccome Mertens vorrebbe rimanere a Napoli o non “tradire” gli azzurri, ma ad oggi la Roma è un’ipotesi non da scartare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MERTENS ROMA, IL BELGA PER SOSTITUIRE DZEKO

“La Roma che verrà ruota attorno al futuro di Edin Dzeko. Attaccante formidabile, geniale, affidabile, ma anche parecchio costoso per le casse del club martoriate da una gestione funambolica e poi svuotate dal dilagare del Covid. Il divorzio, è bene precisarlo, resta complicato, perché Fonseca stravede per Dzeko e perché Dzeko, accettando il ricchissimo rinnovo nello scorso mese di agosto, ha deciso di legarsi alla Roma fino al 2022“.

Dries Mertens (33) esulta dopo il gol al Barcellona in Champions

“Ma è storia delle ultime ore un nuovo sondaggio di Petrachi per Dries Mertens, svincolato dal Napoli, altro attaccante assai gradito a Fonseca. Per lui, che ha 33 anni contro i 34 di Dzeko, sarebbe pronto un contratto triennale da 3,5 milioni più i bonus, al quale peraltro Mertens ha risposto con un sorriso sardonico sapendo di avere altre offerte“.

“Nel cambio virtuale di centravanti, Pallotta risparmierebbe circa 6 milioni lordi a stagione, ai quali aggiungere l’indennizzo derivante dall’eventuale cessione di Dzeko che si può stimare intorno ai 10 milioni, quasi tutti di plusvalenza. A oggi sembra un mercato da e-sports – da qui la smentita della Roma di due giorni fa – ma tra un paio di mesi ogni ipotesi finirà sul tavolo“.

SEGUICI ANCHE SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL, COME INSTAGRAM!