JORGINHO JUVENTUS – È stato uno dei suoi fedelissimi al Napoli, poi l’ha seguito al Chelsea. Di chi parliamo? Di Sarri e Jorginho, tra i vari artefici di un Napoli quasi scudettato. Nel 2019, dopo quattro stagioni insieme, i due si sono separati. L’italobrasiliano è finito al Chelsea, il tecnico, esonerato, è tornato in Italia. Alla Juve. E oggi, proprio per i bianconeri, avrebbe indicato in Jorginho il prossimo rinforzo.

Come riporta Sportmediaset, il prescelto di mister Maurizio Sarri per rinvigorire il centrocampo sarebbe Jorginho. Il tecnico lo aveva già allenato al Chelsea la scorsa stagione e lo conosce molto bene, essendo stato una delle pedine fondamentali su cui amava basare il suo gioco.

Possibile, dunque, che i due possano ritrovarsi insieme, in bianconero, per la prossima stagione. Se tale progetto dovesse prendere forma, la permanenza di Miralem Pjanic alla Juventus si confermerebbe a rischio, anche in considerazione delle notizie di mercato, tra cui quella di uno scambio con il Barcellona, che disegnano il bosniaco già fuori dallo scacchiere tattico di Sarri.

In passato, Joao Santos, agente di Jorginho, aveva parlato di un eventuale ritorno in Italia, accolto con favore dal calciatore. All’epoca si parlava di Napoli, oggi di Juve. Quando lasciò Napoli, Jorginho si profuse in un gran pianto dopo la gara con il Crotone. Sapeva, di fatto, che sarebbe stata la sua ultima partita in azzurro.

Jorginho è recentemente finito al centro della bufera in Inghilterra. I tabloid inglesi infatti hanno smascherato una storia (non confermata da nessuna delle parti in causa) piccante tra lui e la traduttrice del Chelsea. Ci sarebbe stato uno scambio di messaggi hot intercettati dal fidanzato della ragazza, Elisa Scalcon. Non solo: secondo il Sun starebbe aspettando anche un figlio da un’altra fiamma, Catherine Harding, e starebbe divorziando in questi mesi dalla storica moglie Natalia. I due hanno due figli.