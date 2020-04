CORONAVIRUS NEWS – La ripresa delle attività in Italia è uno dei punti focali. Sono tanti gli imprenditori, e di conseguenza i lavoratori, che premono per tornare al lavoro in modo da rimediare all’inevitabile crisi economica.

Tra le attività più colpite ci sono sicuramente quelle di parrucchieri e centri estetici, che a causa della vicinanza che serve con il cliente non possono al momento riprendere le normali attività lavorative. Nemmeno durante la Fase 2 – riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera – ci sarà l’immediata riapertura.

Coronavirus news, quando potranno riaprire parrucchieri e centri estetici?

In Italia la Fase 2 partirà dal 4 maggio, ma non tutte le attività potranno riaprire. Centri estetici e parrucchieri dovrebbero riaprire l’11 o il 18 maggio. Ovviamente tutti i locali dovranno essere sottoposti a sanificazione. Inoltre le norme sanitarie da rispettare saranno molto più rigide e le attività di sanificazione dovranno essere ripetute più volte nel corso della giornata.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, la Fase 2 in Campania: uscite in strada in gruppi al massimo di 3 persone