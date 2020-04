Coronavirus, la Fase 2 in Campania: uscite in strada in gruppi al massimo di 3 persone

Il Coronavirus ha cambiato il modo di vivere degli italiani. Rinchiusi in casa e uscite concesse solo per lavoro o spesa, al massimo per un solo membro della famiglia. Tutto questo dovrebbe cambiare con l’inizio della Fase 2, seppur per il ritorno alla “normalità” occorrerà ancora tempo.

Ma come sarà la Fase 2 in Campania? L’edizione odierna de Il Mattino sottolinea come la Regione sia al lavoro per elaborare la migliore strategia da utilizzare contro il Coronavirus. Il via arriverà dal 4 maggio, ma non tutti potranno riversarsi in strada. Si potrà uscire ma in gruppi che non dovranno superare le tre persone.

Possibile che già dal 27 aprile venga dato il via libera ad alcune attività per interventi funzionali alla riapertura che dovrebbe poi avvenire appunto dal 4 maggio.

