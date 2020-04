CORONAVIRUS BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – Come ogni giorni dall’inizio dell’emergenza Covid-19, la Protezione Civile ha diramato gli ultimi dati riguardanti la diffusione del virus in Italia.

Questo il bollettino di oggi 21 aprirle rilasciato dalla Protezione Civile: Per l’epidemia del nuovo coronavirus in Italia: sono 534 i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 24.648 decessi dall’inizio dell’emergenza. I dati forniti dalla Protezione Civile confermano però che la situazione dei contagi e negli ospedali italiani continua a migliorare.

Il totale degli attualmente positivi scende così a 107.709. Cala in maniera significativa anche il numero delle persone ricoverate con sintomi: sono 24.134, con un decremento di 772 unità nelle ultime 24 ore.

E continua a scendere il numero dei pazienti in terapia intensiva, 102 in meno rispetto a ieri per un totale di 2.471. In isolamento domiciliare 81.104 persone. I guariti sono in tutto 51.600, di cui 2.723 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 183.957 (+2.729). In tutto, sono stati eseguiti 1.450.150 tamponi.

I DATI NELLE REGIONI

Lombardia 67.931 (+960, +1.4% ; ieri erano stati +735)

Emilia-Romagna 23.092 (+225, +1%; ieri erano stati +307)

Veneto 16.404 (+277, +1.7%; ieri erano stati +192)

Piemonte 21.955 (+606, +2.8%; ieri erano stati +292)

Marche 5.877 (+51, +0.9%; ieri erano stati +57)

Liguria 6.764 (+95, +1.4%; ieri erano stati +141)

Campania 4.135 (+61, +1.5%; ieri erano stati +45)

Toscana 8.603 (+96, +1.1%; ieri erano stati +135)

Sicilia 2.835 (+76, +2.8%; ieri erano stati +42)

Lazio 5.895 (+80, +1.4%; ieri erano stati +60)

Friuli-Venezia Giulia 2.792 (+17, +0.6%; ieri erano stati +30)

Abruzzo 2.667 (+55, +2.1%; ieri erano stati +91)

Puglia 3.622 (+55, +1.5%; ieri erano stati +38)

Umbria 1.353 (+4, +0.3%; ieri erano stati +1)

Bolzano 2.410 (+16, +0.7%; ieri erano stati +14)

Calabria 1.047 (+9, +0.9%; ieri erano stati +3)

Sardegna 1.236 (+8, +0.7%; ieri erano stati +13)

Valle d’Aosta 1.093 (+5, +0.5%, ieri nessun nuovo caso)

Trento 3.614 (+24, +0.7%; ieri erano stati +58)

Molise 282 (+1, +0.4%; ieri erano stati +2)

Basilicata 350 (+8, +2.3%; ieri nessun nuovo caso)

