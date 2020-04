MERCATO NAPOLI DIFESA – Chi sarà il sostituto di Koulibaly per il prossimo anno? A quanto pare, infatti, il difensore senegalese è l’indiziato numero uno per lasciare Napoli nella prossima sessione di mercato. Nessuna certezza, sia chiaro. Nel mercato – d’altronde – non sono sicure neanche le date. Ma il Napoli deve iniziare a guardarsi intorno e cercare un eventuale sostituto.

MERCATO NAPOLI DIFESA, LE STRATEGIE

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il nome al primo posto nella lista è quello di Robin Koch. Classe ’96, il difensore sta sorprendendo con la maglia del Friburgo e ha diversi margini di miglioramenti. Giuntoli è in costante contatto con Maurizio Micheli dell’area scouting. Non solo: il Napoli avrebbe avuto contatti con l’intermediario per l’Italia di Koch.

Non c’è solo il post-Koulibaly nelle idee del Napoli. C’è da fare un ragionamento anche sugli esterni. In uscita sono in tre: Malcuit, Hysaj (in scadenza nel 2021) e Ghoulam. Chi saranno i loro sostituti? Per la fascia destra piace Faraoni dell’Hellas Verona. L’interesse è stato confermato anche dal suo procuratore, Mario Giuffredi, lo stesso di Hysaj e Mario Rui. Sulla corsia opposta, invece, il preferito è Emerson Palmieri.

In uscita dal Chelsea, costa 30 milioni e piace anche alla Juve. L’altro nome è quello di Tsimikas dell’Olympiacos: era vicino al Napoli a gennaio ma non se ne fece nulla per la mancata partenza di Ghoulam.