Koch Napoli – Ogni giorno è ottimo per accostare nomi diversi al Napoli. In sede di calciomercato, in questo momento difficile, la società campana è attiva e sembra aver messo gli occhi su tantissimi giocatori.

Di certo sappiamo che in estate, o comunque, dopo la fine della stagione (se riprenderà) il club campano è pronto a una mini rivoluzione. Alcuni calciatori, anche big importanti, andranno via e la dirigenza non vuole essere impreparata.

KOCH-NAPOLI, LE CARATTERISTICHE DEL GIOCATORE

Robin Koch è nato il 17 luglio 1996 a Kaiserslauten ed è cresciuto tra la squadra della sua città e l’Eintracht Trier. Nell’agosto 2017 viene acquistato dal Friburgo e il suo contratto scadrà nel 2021.

È figlio dell’ex calciatore Harry Koch che ha vinto con il Kaiserslauten un campionato nel 1998. È un difensore centrale forte fisicamente e veloce, bravo nell’uno contro uno, meno nell’anticipo.

Il Napoli, secondo Kicker, ha messo gli occhi sul 23 enne da un po’ di tempo e potrebbe essere quel rinforzo in difesa se dovesse andare via Kalidou Koulibaly.

KOCH-NAPOLI, BENFICA E LIPSIA INTERESSATE

Non solo il Napoli. Sul calciatore ci sono anche Benfica e Lipsia. Soprattutto i portoghesi, i quali, a gennaio sono stati vicinissimo al suo acquisto per 17 milioni di euro. La trattativa è saltata quasi alla fine e i lusitani non si sono arresi: ci riproveranno appena possibile.

C’è concorrenza per il calciatore e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo partenopeo, dovrà essere bravo, se la società deciderà di prenderlo, ad anticipare tutti.

KOCH-NAPOLI, INSTAGRAM

