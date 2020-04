CALLEJON FENERBAHCE

CALLEJON FENERBAHCE – Appare ancora incerto il rinnovo di José Maria Callejón con il Napoli. Il giocatore, il cui contratto scade il 30 giugno, non sembra spingere per restare con la casacca azzurra ed ecco perché si aprono molte finestre per l’attaccante napoletano. Tra queste spunta una squadra turca, il Fenerbahce.

La squadra di Istanbul ,infatti, sembra già aver avuto i primi contatti con l’agente del giocatore ma cercherebbe, in tutti i modi, di prenderlo a parametro 0 visto i gravi problemi economici del club che oramai, da anni, non lotta più per il vertice del proprio campionato.

CALLEJON RINNOVO

I contratti di Dries Mertens e José Callejon scadono precisamente il 30 giugno 2020. Almeno ufficialmente. La FIFA ha infatti approvato la proroga dei contratti fino a quando la stagione non sarà conclusa. Il che darà il tempo al Napoli di pensare ulteriormente al rinnovo di Mertens, anche se la trattativa in quel senso si è complicata (LEGGI QUI).

Per quanto riguarda Callejon, invece, sembrano davvero azzerate le possibilità di vederlo ancora con la maglia del Napoli per la prossima stagione.

In azzurro dal 2013, Callejon è sempre stato un pilastro per il Napoli. Ha attraversato tre cicli con tre allenatori diversi, ha vinto 2 trofei, ha riconquistato la nazionale spagnola. Quest’anno ha siglato soltanto 2 reti in Serie A, ma in passato lo smalto sotto porta non gli è mai mancato. In totale ha collezionato 336 presenze, 80 reti e ben 77 assist. Trovarne uno come lui, insomma, per il Napoli sarà una missione tutt’altro che banale.

