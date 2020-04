MALANG SARR NAPOLI – Sembra ormai decisa la cessione di Kalidou Koulibaly nella prossima e ignota finestra di mercato. Ignota per le date: tutto sarà infatti legato alla situazione Coronavirus. Il mercato, però, si farà. Ed è logico che le squadre inizino ad approfittare per studiare i colpi da mettere a segno. Su Koulibaly è risaputo l’interesse del Manchester United e del PSG. Per sostituirlo, il Napoli sta pensando ad un poker di 4 difensori. Tra questi nomi potrebbe uscire l’erede di Kalidou a Napoli.

MALANG SARR NAPOLI

È l’edizione del Corriere dello Sport a svelarlo: il primo nome è quello di Malang Sarr, sicuramente il più appetibile. Classe ’99, centrale in forza al Nizza, il francese è stato inserito nella lista dei migliori 60 calciatori nati nel 1999 da The Guardian. La sua età non rispetta il suo rendimento: in campo sembra un vero e proprio veterano.

Per il sito specializzato Transfermarkt vale circa 16 milioni di euro. Ha enormi margini di miglioramento, ma c’è la possibilità che il Napoli voglia puntare su un profilo di maggior esperienza. Chi?

MERCATO NAPOLI DIFENSORI

Jan Vertonghen, ovviamente, difensore del Tottenham in scadenza di contratto. Andrebbe via a zero, ma lo stipendio pesante può spaventare chiunque. Inoltre, la concorrenza: su di lui c’è anche l’Inter, che vorrebbe piazzare quel colpo poco riuscito con Godin. In prospettiva c’è anche il nome di Robin Koch, classe ’96 del Friburgo. Anche un ritorno in Serie A nell’elenco stilato dal Corriere dello Sport: è quello di Rick Karsdorp, non benissimo alla Roma, rientrato in patria al Feyenoord.

Nelle scorse ore, però, era emerso un altro nome prima dalla Spagna e poi ribadito dal Corriere dello Sport: quello di Diego Carlos, centrale del Siviglia, che ha una clausola rescissoria da 75 milioni.