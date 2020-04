MERET MILAN – Dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus ogni appuntamento di mercato è stato rinviato: il Milan conserva in freezer il rinnovo di Gigio Donnarumma. La trattativa è in stallo per via del virus ma se non si troverà un accordo a fine stagione, l’unica soluzione sarà la cessione. Il club rossonero così si interroga su chi potrebbe essere un valido sostituto qualora il portiere dovesse andar via. E’ stato accostato al Milan Alex Meret.

MERET MILAN, FISSATO IL PREZZO

Il Milan potrebbe salutare il prossimo anno non solo Ibra, anche Donnarumma. Il club così monitora vari profili di giocatori che potrebbero prendere il posto del portiere: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i rossoneri hanno puntato Alex Meret.

“Meret e Musso due profili sulle spalle dei quali costruire un dopo Gigio di lunga durata. Per l’ argentino dell’Udinese si prospetterebbe un derby con l’ Inter (che ne farebbe inizialmente il vice di Handanovic), mentre la strada che conduce al portiere del Napoli potrebbe farsi in discesa se Gattuso continuerà a preferirgli Ospina. In entrambi i casi servirebbero almeno 30 milioni“ sono le parole della Rosea.