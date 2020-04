DIEGO CARLOS – Il Napoli si interroga sul futuro di Kalidou Koulibaly ed intanto cerca un ipotetico sostituto. Il senegalese è voluto fortemente dal PSG, scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, e dal Manchester United. In estate il club inglese offrì 105 milioni di euro per l’azzurro. Se De Laurentiis deciderà di cederlo, bisognerà colmare un grande buco. Il quotidiano fa sapere un nome molto gradito per il post Koulibaly: Diego Carlos.

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di Kalidou Koulibaly e del suo possibile addio. Il senegalese potrebbe salutare Napoli molto presto ed il club azzurro è alla ricerca del perfetto sostituto.

Il quotidiano fa il nome di Diego Carlos, centrale di Barra Bonita, che in questa stagione ha collezionato 31 presenze e 2 gol con il Siviglia. “Nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che però non è minimamente attendibile: il Napoli studia, scambia informazioni; e poi, al massimo parlerà con il Siviglia” conclude il giornale.