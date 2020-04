ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Il calciomercato è in fermento, tanti club sono alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Il Napoli in particolare è concentrato sui possibili movimenti in attacco.

Ultime notizie Napoli, forte interesse per Azmoun dello Zenit

Secondo quanto riportato da l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, uno degli obiettivi principali resta Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo è finito nelle mire di Giuntoli.

Già a gennaio il Napoli aveva provato ad acquistarlo, ma l’affare saltò a causa della mancanza di slot da extracomunitari. Anche De Laurentiis aveva dato l’ok al trasferimento e adesso potrebbe essere il momento giusto per sferrare l’affondo.