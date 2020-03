Azmoun Napoli – L’attaccante iraniano è finito nel mirino degli azzurri

Azmoun è un obiettivo di mercato del Napoli. L’attaccante costa 25 milioni di euro

AZMOUN NAPOLi – Secondo quanto riportato dai colleghi di Todofichajes.com, il Napoli sarebbe piombato fortemente su Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Il ds Giuntoli avrebbe già avviato i contatti per intavolare la trattativa che porterebbe il calciatore all’ombra del Vesuvio.

AZMOUN NAPOLI CIFRE

Il club russo per privarsi del suo giocatore parte da una base di 25 milioni di euro. È infatti questa la cifra richiesta dallo Zenit per il cartellino del suo bomber. In questo momento il Napoli non ha lacune da colmare, anzi non è da escludere che possa essere sacrificato qualcuno lì davanti e che Azmoun non possa rivelarsi l’asso nella manica degli azzurri. Il costo dell’operazione è sicuramente accessibile, bisognerà vedere quanto il Napoli vorrà fiondarsi sull’iraniano.

DATI SU AZMOUN

L’attaccante dello Zenit è nato il 1 gennaio del 1995 in Iran, è alto 1,86 e si è messo in luce soprattutto nell’ultimo Mondiale di calcio. Il giocatore è titolare nella squadra russa e finora ha segnato 10 reti nelle 21 presenze totalizzate in campionato. Si è trasferito allo Zenit dal Rubin Kazan in prestito con un riscatto fissato a 12 milioni di euro.

AZMOUN COME DOPO MILIK?

Non è sicuramente da escludere la possibilità che Azmoun sia l’uomo giusto per sostiture una possibile partenza di Arek Milik. L’attaccante iraniano ha la statura adatta e soprattutto ha dimostrato di essere presente in zona gol. Il bomber polacco al momento non ha ancora rinnovato e non è detto che vestirà la maglia azzurra anche il prossimo anno (CLICCA QUI per la notizia sulla possibile cessione di Milik).