MYRTA MERLINO NAPOLI – Hanno lasciato tutti di stucco le parole di Myrta Merlino a LA 7. La giornalista, in onda sul noto canale insieme a Sallusti, direttore de Il Giornale, si è lasciata andare a dei commenti che hanno fatto imbestialire i napoletani.

Parlando della situazione legata all’ospedale Cotugno, definito nel mondo come l’eccellenza contro il COVID-19, ha dichiarato: “Quando arriva il COVID in un ospedale devi creare una chiusura ermetica, questo è mancato. È successo a Napoli, per me è incredibile, ci saremmo mai aspettati che l’eccellenza arrivasse da Napoli?”. La frase ha fatto subito discutere tutti: anche lo scrittore Angelo Forgione si è esposto, rispondendo così:

“Fissate bene queste parole. È il manifesto dell’inferiorità napoletana secondo la sedicente napoletana #MyrtaMerlino. Così è più semplice comprendere come vengano diffusi, e da chi, certi pregiudizi beceri. Perché, statene certi, la Merlino, con quest’atto di vassallaggio intellettuale, ha guadagnato credito al cospetto della platea nordica alla quale si rivolgeva, quasi a scusarsi di aver tirato fuori l’esempio napoletano. E di fronte a lei, il napoletano Federico Geremicca che timidamente annuisce. Tutto sconcertante!

Me la immagino a visionare a bocca aperta il reportage di Sky News UK, mica un network italiano, e lei a pensare che non è possibile che dalla mediocre Napoli vengano fuori sommi esempi. Perché magari crede che l’eccellenza napoletana è lei. La stupisce la Napoli che da sempre sa fare. Lei, ormai, non stupisce noi. Peggio di una Barbara d’Urso qualsiasi“.

VIDEO NAPOLI LA 7

La conduttrice de l’Aria che tira sta facendo parlare di sé in modo negativo sui social in queste ore. La cosa che ha fatto imbufalire maggiormente i partenopei sui social è la provenienza della giornalista: Myrta Merlino è nata infatti a Napoli. Di seguito riportiamo il video della frase incriminata: