RINNOVO MERTENS Servirà pazientare ancora, poi sarà il tempo di pensare al Napoli che verrà. Alla stagione da terminare (o forse no), ma soprattutto a quella prossima da iniziare. Con due conferme in più, da formalizzare soltanto. Sono in arrivo infatti altri due rinnovi. Prima quello di Zielinski, per il quale però sembra tutto davvero compiuto.

Ora sotto con Mertens e Maksimovic. Dries, in scadenza a fine anno, è arrivato all’accordo con il Napoli dopo un lunghissimo tira e molla e dopo aver quasi perso le speranze. E, sebbene su di lui ci sia ancora l’Inter (rivela la Gazzetta), sembra ormai aver deciso per il rinnovo con il Napoli. Secondo l’edizione odierna del quotidiano Roma, lui e De Laurentiis avrebbero già l’accordo totale. Per la firma bisognerà aspettare semplicemente che si sistemino le cose sul fronte emergenza. Da capire ancora fino a quando firmerà.

Fino al 2024 invece dovrebbe essere l’entità del rinnovo di Maksimovic. Anche per il serbo, però, bisognerà aspettare la fine dell’emergenza Coronavirus. Dopodiché ci sarà un incontro con l’agente, Fali Ramadani, per negoziare il nuovo accordo. Non dovrebbero esserci problemi neanche su questo fronte, sostiene il quotidiano Roma. Firmerà fino al 2024 l’allungamento.

Gli unici problemi, insomma, si sono verificati con il contratto di Arek Milik. I problemi lì riguardano la clausola rescissoria e l’entità dell’ingaggio, con un punto di incontro davvero complesso da trovare. Ignoto, invece, il futuro di José Callejon, anche lui in scadenza teoricamente tra meno di tre mesi.

Al primo posto nelle graduatorie di preferenza della dirigenza rossonera c’è senza alcun dubbio Arek Milik. È nel pieno della sua carriera, ha 26 anni ed è finalmente riuscito a stabilire una continuità di rendimento, dopo un inizio di avventura al Napoli falcidiato dagli infortuni. Il polacco inoltre ha il contratto in scadenza nel 2021 e sembra esserci distanza tra le parti per il rinnovo. Il Napoli trarrebbe anche un beneficio a cederlo, senza rischiare di perderlo a zero, ma c’è un problema per i rossoneri: la richiesta di De Laurentiis si attesta a 40 milioni di euro.

