MATETA NAPOLI – Grandi manovre per l’attacco del Napoli in vista della prossima – ignota – stagione. Con Milik che sembra in uscita, sono tanti i nomi valutati dalla dirigenza azzurra. Pinamonti, Jovic, Belotti, Loren. Non solo. C’è un altro nome che torna di moda ed è quello di Jean-Philippe Mateta. Classe ’97, francese, Mateta gioca attualmente nel Mainz.

Lo scorso anno realizzò 14 goal in Bundesliga, in questa stagione è stato frenato da un’operazione al menisco. 2 goal in 10 gare, il magro bottino. Il Mainz, però, ha sparato comunque una cifra altissima per il Napoli: 40 milioni di euro, troppi per i suoi numeri. La Gazzetta dello Sport svela anche l’offerta degli azzurri: la metà, circa 20 milioni di euro. Il Napoli intanto si guarda intorno e ha stabilito un profilo per il nuovo attaccante: poco più che ventenne ma già con una discreta esperienza.

Ma chi è Jean-Philippe Mateta? Scopriamolo. Cresciuto nel settore giovanile del Drancy, nel 2014 passa allo Châteauroux. Nel 2015/16 passa in prima squadra (National 1) e gioca 22 partite segnando 11 gol. Riparte con lo stesso team gioca 4 partite segnando 2 gol ma a settembre 2016 passa al Lione dove gioca poco perché ancora giovanissimo. A fine giugno 2017 viene ceduto in prestito al Le Havre, disputando un’ottima stagione in Ligue 2 con 19 reti. Nel giugno del 2018 viene acquistato dal Mainz e realizza subito 14 gol in 34 partite.

Mateta è uno dei nomi per l’attacco del Napoli, ma non il primo: Jovic sembra l’obiettivo più caldo e anche quello più appetibile, anche per la piazza. Prima, però, ci sarebbe da cedere Milik: c’è l’Atletico forte su di lui, ma si è inserito con decisione anche il Milan.

