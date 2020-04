MILIK MILAN – L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l’interesse del Milan nei confronti dell’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik. La Rosea ha riportato la necessità dei rossoneri di trovare un sostituto a Zlatan Ibrahimovic, che sembra destinato a salutare la compagine di Milano al termine di questa stagione.

Milik obiettivo principale del mercato del Milan

MILIK MILAN – Al primo posto nelle graduatorie di preferenza della dirigenza rossonera c’è senza alcun dubbio Arek Milik. Se è vero che Rafael Leao sarà una figura centrale nel futuro del progetto Milan, è anche vero che i rossoneri hanno bisogno di un attaccante affidabile per il presente. Milik è nel pieno della sua carriera, ha 26 anni ed è finalmente riuscito a stabilire una continuità di rendimento, dopo un inizio di avventura al Napoli falcidiato dagli infortuni. Il polacco inoltre ha il contratto in scadenza nel 2021 e sembra esserci distanza tra le parti per il rinnovo. Il Napoli trarrebbe anche un beneficio a cederlo, senza rischiare di perderlo a zero, ma c’è un problema: la richiesta di De Laurentiis si attesta a 40 milioni di euro.

Arek Milik, le cifre del polacco

Arek Milik in questa stagione ha segnato ben 12 gol in 22 presenze, bottino di tutto rispetto se lo si considera anche in relazione al minutaggio: un gol ogni 129′. L’attaccante polacco ha sempre fatto parlare i numeri, che sono spaventosi per quanto riguarda la sua avventura in azzurro. In 109 partite giocate con la maglia del Napoli, il polacco ha segnato 46 gol. La media è di circa un gol ogni due partite, che sarebbe già una media da ottimo attaccante. Il dato diventa ancor più spaventoso se parametrato ai minuti giocati: un gol ogni 130′ circa. Non esattamente un giocatore che ci si vorrebbe trovare ad affrontare, specie se in qualità di ex.