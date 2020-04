CALCIO MERCATO NAPOLI – In questo periodo di stop forzato del campionato, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, l’attenzione dei club è focalizzata in particolare sulla costruzione delle rose per la prossima stagione.

Calcio mercato Napoli, tesoretto da 300 milioni con 4 cessioni

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza in particolare la situazione del Napoli, che al termine della stagione potrebbe chiudere alcune cessioni raggiungendo un tesoretto addirittura da 300 milioni di euro. I nomi indiziati all’addio sono quattro: Koulibaly, Allan, Fabian Ruiz e Milik.

Per motivi differenti, tutti e quattro questi calciatori possono essere considerati in bilico. Per Koulibaly e Fabian Ruiz il Napoli chiederà cifre vicine ai 100 milioni di euro. Più basse le valutazioni di Allan e Milik, con il polacco che ha soltanto un anno di contratto.

LEGGI ANCHE: Fabian Ruiz, Guardiola innamorato dell’azzurro: lo ha eletto a principe del centrocampo