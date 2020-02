SKY, Ugolini: “Un investimento non è un indizio di mercato. C’è un patto tra Koulibaly e la società…”

Notizie Napoli, il retroscena di Massimo Ugolini su Koulibaly

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato del caso Kalidou Koulibaly, scoppiato stamattina. Infatti, secondo il quotidiano Le Parisien, il difensore, comprando casa a Parigi, si è avvicinato al Psg.



Il Napoli ha smentito e il giornalista ha detto la sua. Comprare un immobile non è più un indizio di mercato per un giocatore che guadagna tanti soldi secondo Ugolini.



Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli:



“Nel 2020 sorprendersi di un investimento fatto in una delle principali città europee, da un calciatore che guadagna tanti soldi, è impossibile. Credo si tratti di un dettaglio. Oggi non rappresenta più un indizio di mercato. Gli indizi sono altri. Koulibaly è davvero una grande persona, non si è mai messo di traverso con la società, accettando anche adeguamenti principeschi. Ora guadagna un sacco di soldi. L’unico problema è che forse si poteva prevedere con qualche tempo d’anticipo che società e calciatore dovevano prendere strade separate viste le tante offerte.



Andrà via? Io sapevo di un gentlement-agreement tra Koulibaly e il Napoli: nel momento in cui sarebbe arrivata un’offerta importante sarebbe stata presa in considerazione. Ma la scorsa estate non è arrivata nessuna proposta formale che si avvicinasse alla cifra che pretendeva De Laurentiis. Le possibilità c’erano l’anno prima, nel post-Sarri”.



