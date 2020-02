KKN, Valter De Maggio rivela: “Koulibaly attivo sul mercato immobiliare, fonti interne del Napoli smentiscono un accordo con il Psg”

Notizie Napoli, De Maggio riporta la voce della società su Koulibaly e il PSG

NOTIZIE NAPOLI – Valter De Maggio, giornalista napoletano, in onda sulla trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, ha smentito ogni tipo di trattativa tra Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e il Paris Saint-Germain.



Come riportato stamattina, dal quotidiano Le Parisien, il difensore era pronto a trasferirsi a Parigi dopo aver acquistato un appartamento vicino alla Torre Eiffel.



Tutto negato. Secondo fonti interne del Napoli, il calciatore investe molto nel mercato immobiliare e non c’è nessun legame con il suo probabile addio alla maglia azzurra.



Ecco le sue parole:



“Fonti interne interne al Napoli ci dicono che non c’entra con il futuro del giocatore. Koulibaly è un ragazzo che investe tanto sul mercato immobiliare, tant’è che in passato ha anche acquistato casa a Milano. Ciò non vuol dire che andrà all’Inter”.



