Gattuso sul calciomercato: “Preferisco non dare voti, ma faccio i complimenti alla società. Il presidente mi dice sempre una cosa…”

Notizie Napoli, il commento di Gattuso sul calciomercato di De Laurentiis

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria. L’occasione è stata utile per parlare del calciomercato condotto dal club a gennaio. Ecco quanto evidenziato:

“Preferisco non dare voti. Bisogna fare i complimenti alla società per i soldi spesi e per i giocatori messi a disposizione. Sono contento, mi hanno messo a disposizione una squadra competitiva, il presidente mi dice sempre “hai voluto la bicicletta? Pedala”.

