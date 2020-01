Prende vita il Napoli del futuro! Che sia ancora il Napoli di Gattuso?

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sta volgendo al termine un gennaio da record per il calciomercato del Napoli. Nell’era De Laurentiis mai si era speso così tanto durante la sessione di mercato invernale. Conti alla mano, il Napoli si proclama dunque regina di gennaio! Alcuni nuovi innesti saranno a disposizione da giugno, altri invece si sono già mostrati al popolo napoletano. Quello che in tanti si chiedono e chi li allenerà nella prossima stagione?

LA DIFESA DEL FUTURO

Seguendo l’ordine dei reparti, si comincia dalla difesa. La retroguardia azzurra ha già pensato a rinforzarsi in vista del prossimo anno, l’arrivo di Amir Rrahmani è sicuramente un acquisto mirato. Con lui inoltre è sempre più probabile l’arrivo di Kumbulla, diciannovenne di altissime prospettive. Chissà che quest’ultimo non serva soprattutto a rimpiangere il meno possibile, un ipotetico addio di Koulibaly in estate. Qualora arrivasse anche il difensore albanese, gli azzurri potrebbero contare su due ottimi difensori, abituati tra l’altro a giocare assieme.

CENTROCAMPO GIÀ ALL’OPERA

Per quanto riguarda il centrocampo, i due nuovi arrivi non solo sono già a disposizione della squadra partenopea, ma stanno già facendo vedere cose interessanti. Il primo è Diego Demme, pagato 12 milioni dal Lipsia, sembra essere già diventato il padrone del centrocampo del Napoli. Le sue ottime prestazioni probabilmente spiccano tanto perché gli azzurri da quando hanno salutato Jorginho non hanno più visto quel tipo di giocatore in campo, fatta eccezione forse per gli ultimi mesi di Marek Hamsik. Demme è quello che faceva al caso del Napoli e soprattutto dell’idea di calcio di Gattuso: indizio per la prossima stagione?

Insieme al numero 4 azzurro, è arrivato Stanislav Lobotka, giocatore accostato al Napoli già in passato. Il centrocampista slovacco è sceso in campo contro la Lazio e contro la Juventus, mostrando tanta grinta e soprattutto quella voglia di mettercela tutta. Anche il 68 partenopeo è visto molto bene da Gattuso, due indizi cominciano a fare una prova.

IL REPARTO OFFENSIVO

L’ultimo tassello è quello dell’attacco. L’altro ieri è stato annunciato Matteo Politano che lunedì sera sarà già in panchina contro la Sampdoria. L’ormai ex Inter è costato ben 23,5 milioni di euro, affare che si prospetta interessante soprattutto nella prossima stagione. Nel 4-3-3 (modulo preferito da Gattuso), Politano può rendere al massimo agendo sulla corsia di destra, la sua specialità è poi quella di accentrarsi e tentare di liberare il mancino. Non a caso sembra il perfetto sostituto di Callejon, almeno in questo modulo di gioco. Oltre all’ala italiana, arriverà anche Andrea Petagna. L’attuale attaccante della Spal ha sostenuto questa mattina le visite mediche e sarà a disposizione del Napoli da giugno. Pare che ad insistere tanto per il suo arrivo sia stato sempre il tecnico azzurro. L’ex attaccante dell’Atalanta è finora l’ultimo acquisto ufficiale del Napoli.

IL FUTURO RINGHIERÀ?

Non ci sono certezze su chi sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Tanti indizi però portano all’attuale tecnico Gennaro Gattuso. I nuovi arrivi sembrano essere stati scelti proprio per accontentare l’ex Milan. Sicuramente a giugno arriveranno cessioni prestigiose: Koulibaly, Mertens, Callejon e Allan sembrano gli indiziati principali. Le scelte fatte per il nuovo Napoli però hanno tutte le carte in regola per confermare l’idea di rivedere Gattuso anche nella prossima stagione. I risultati di questa stagione avranno senza dubbio il loro peso, ma chissà che la rinascita azzurra non sia già cominciata dal momento in cui sulla panchina si è seduto “Ringhio Star”.

Giuseppe Ferrante