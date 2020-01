Napoli, Politano sarà in panchina contro la Sampdoria: il giocatore ha due obiettivi

L’esterno vuole mettersi in mostra e conquistare la nazionale

Matteo Politano, ultimo acquisto del Napoli, si sta ambientando nella nuova squadra. In queste ore, oltre ad allenarsi con il gruppo, ha conosciuto un po’ la città.



Secondo quanto rivela Il Mattino, l’esterno sarà convocato contro la Sampdoria, gara in programma lunedì sera 3 febbraio. Il calciatore è in forma, si è sempre allenato e il mister azzurro, Gennaro Gattuso, non vuole perdere tempo, vuole subito puntare su di lui se c’è bisogno.



Dal canto suo, il 26 enne si è posto due obiettivi: più spazio e maggiore minutaggio, rispetto agli ultimi tempi nell’Inter, ma soprattutto vuole mettersi in mostra per riconquistare la nazionale, nell’anno dell’Europeo.



