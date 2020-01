Dall’esubero al rinnovo contrattuale: la rinascita di Hysaj

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Una vittoria importante e preziosa quella del Napoli contro la Juventus, nel posticipo della 21° giornata di Serie A. Ma soprattutto una prova maiuscola quella della squadra allenata da Gennaro Gattuso.



Gli azzurri sono perfetti difensivamente, equilibrati a centrocampo e cinici in attacco, al contrario di quanto si diceva negli ultimi mesi. Ma a sorprendere nelle ultime gare, è la rinascita di alcuni giocatori, come Elseid Hysaj.



L’albanese, dopo anni da titolare con Maurizio Sarri in panchina, ha faticato la scorsa stagione con Ancelotti alla guida e nell’ultima sessione di mercato estiva, sembrava sicura la sua partenza. Alcune trattative non sono andate in porto e contro voglia, il classe ’94 è rimasto in azzurro.



Nonostante il procuratore confermasse la volontà di trovare un’altra sistemazione, l’infortunio di Malcuit e quelli di Maksimovic e Koulibaly che hanno costretto lo spostamento di Di Lorenzo centrale, hanno cambiato la storia.



Hysaj è un titolare inamovibile ora. Sembra essere così. Per Gattuso, l’ex Empoli, è fondamentale per gli schemi e i meccanismi della formazione partenopea. Ma le prestazioni del 25 enne sono sotto gli occhi di tutti: anticipo, corsa, sacrificio, impegno. Anche i tifosi sono tornati ad applaudirlo e la società ad elogiarlo.



Infatti, negli ultimi giorni, sembra che ci sia la voglia da entrambi le parti di rinnovare quel famoso contratto in scadenza a giugno. C’è da vedere se Hysaj continuerà ad essere titolare, quando rientreranno alcuni assenti e Di Lorenzo si sposterà di nuovo sulla fascia. Ma intanto, la storia è cambiata e i complimenti vanno fatti.



