SPORTITALIA – Spunta il nome del possibile allenatore della Primavera: in pole c’è Giuseppe Angelini

Napoli Primavera, per sostituire Baronio in panchina spunta il nome di Giuseppe Angelini

Cambio in panchina per il Napoli Primavera. In giornata è stato infatti comunicato l’esonero di Roberto Baronio dopo i recenti risultati negativi.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, in pole per prendere il posto sulla panchina della Primavera c’è Giuseppe Angelini, ex allenatore di Santarcangelo e Cesena. Il tecnico 54enne nativo di Rimini è pronto a tornare protagonista.

