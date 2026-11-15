Il messaggio è quindi un omaggio, ma anche una frecciatina alla federazione portoghese, che per molti ha messo alla porta CR7 mancandogli di riconoscenza.

L’attaccante del Napoli, autore di una doppietta ieri nella gara vinta contro il Portogallo, posta una foto della gara con didascalia sibillina: “Penso che l’unica didascalia appropriata qui sia siuu”.

Il riferimento è all’iconica esultanza di Cristiano Ronaldo, ieri non presente nella sfida dopo il ritiro dalla Nazionale portoghese. Il messaggio è quindi un omaggio, ma anche una frecciatina alla federazione portoghese, che per molti ha messo alla porta CR7 mancandogli di riconoscenza.

La doppietta di ieri rappresenta quindi non solo una grande prestazione personale, ma anche una piccola rivincita in onore al suo idolo.