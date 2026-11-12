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Cassano contro Allegri: «Ha rovinato il calcio italiano, sta facendo peggio di Garcia, Calzona e Mazzarri»

Antonio Cassano a Viva El Futbol attacca Allegri: «Ha rovinato il calcio italiano» e chiede a De Laurentiis e Manna di valutarne i risultati.

Antonio Cassano durante una puntata di Viva El Futbol, dove ha criticato duramente Massimiliano Allegri

Antonio Cassano ha attaccato duramente Massimiliano Allegri nel corso di una puntata di Viva El Futbol, sostenendo che l’allenatore livornese abbia avuto un’influenza negativa sul calcio italiano nell’ultimo decennio.

Allegri è stato il male del calcio italiano negli ultimi dieci anni. È stato il male del calcio italiano perché ha fatto convincere determinati pseudo personaggi, pseudo giornalisti e qualche allenatore che voleva venire fuori, amico suo. Ha rovinato il calcio italiano. E queste sono le conseguenze.

Cassano ha poi allargato il ragionamento alle ultime esperienze di Allegri in panchina, citando prima il Milan e poi il Napoli.

Che ha la fortuna di allenare il Milan l’anno scorso, gli ha fatto fare la figuraccia. Il Milan è storia. E negli ultimi anni il Napoli ha dato spettacolo in Italia ed Europa, e ora gli sta facendo fare una figura oscena. Il Frosinone è avanti a lui.

L’ex attaccante ha infine rivolto un appello diretto alla dirigenza azzurra, invitando De Laurentiis e Manna a prendere atto della situazione.

De Laurentiis e Manna iniziassero a pensare che ha fatto peggio, ripeto, peggio di Rudi Garcia, Calzona, Mazzarri.

Le dichiarazioni sono state rilasciate da Antonio Cassano nel corso di Viva El Futbol.

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