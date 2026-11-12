Antonio Cassano ha attaccato duramente Massimiliano Allegri nel corso di una puntata di Viva El Futbol, sostenendo che l’allenatore livornese abbia avuto un’influenza negativa sul calcio italiano nell’ultimo decennio.

Allegri è stato il male del calcio italiano negli ultimi dieci anni. È stato il male del calcio italiano perché ha fatto convincere determinati pseudo personaggi, pseudo giornalisti e qualche allenatore che voleva venire fuori, amico suo. Ha rovinato il calcio italiano. E queste sono le conseguenze.

Cassano ha poi allargato il ragionamento alle ultime esperienze di Allegri in panchina, citando prima il Milan e poi il Napoli.

Che ha la fortuna di allenare il Milan l’anno scorso, gli ha fatto fare la figuraccia. Il Milan è storia. E negli ultimi anni il Napoli ha dato spettacolo in Italia ed Europa, e ora gli sta facendo fare una figura oscena. Il Frosinone è avanti a lui.

L’ex attaccante ha infine rivolto un appello diretto alla dirigenza azzurra, invitando De Laurentiis e Manna a prendere atto della situazione.

De Laurentiis e Manna iniziassero a pensare che ha fatto peggio, ripeto, peggio di Rudi Garcia, Calzona, Mazzarri.

Le dichiarazioni sono state rilasciate da Antonio Cassano nel corso di Viva El Futbol.