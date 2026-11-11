La tensione tra la tifoseria organizzata del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis non si allenta. Gli ultras hanno esposto un nuovo striscione durissimo, prendendo di mira ancora una volta la politica restrittiva del club nei confronti dei messaggi esposti in curva.
Il testo del messaggio non lascia spazio a interpretazioni.
La squadra è in difficoltà mentre tu boicotti i nostri striscioni. Vattene in pensione e levati dai cog***.
Lo striscione è apparso nella notte nella zona di Piazza Municipio.