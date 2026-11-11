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Nuovo striscione degli ultras contro De Laurentiis: nel mirino la politica sugli striscioni

Gli ultras del Napoli espongono un nuovo striscione contro il presidente De Laurentiis, criticando la politica restrittiva del club sui messaggi in curva.

Striscione della tifoseria del Napoli contro il presidente Aurelio De Laurentiis in curva

La tensione tra la tifoseria organizzata del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis non si allenta. Gli ultras hanno esposto un nuovo striscione durissimo, prendendo di mira ancora una volta la politica restrittiva del club nei confronti dei messaggi esposti in curva.

Il testo del messaggio non lascia spazio a interpretazioni.

La squadra è in difficoltà mentre tu boicotti i nostri striscioni. Vattene in pensione e levati dai cog***.

Lo striscione è apparso nella notte nella zona di Piazza Municipio.

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