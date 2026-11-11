Ultim'ora sul Calcio Napoli, le newsDaniele Tagliaferri

Lucca lascia i commenti aperti su Instagram: la scelta che rivela il suo carattere

Lorenzo Lucca tiene i commenti aperti su Instagram nonostante le critiche. Il Corriere dello Sport analizza la scelta e il futuro dell'attaccante al Napoli.

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, in azione durante una partita

Lorenzo Lucca ha scelto di non chiudere i commenti sul suo profilo Instagram, lasciando così spazio anche alle critiche più dure degli utenti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di una scelta che rivela carattere, ma che arriva in un momento in cui il rendimento in campo non è ancora all’altezza delle aspettative.

Stando all’analisi del quotidiano, le prossime partite saranno decisive per stabilire se la sua avventura con il Napoli potrà proseguire oltre gennaio o se si interromperà nuovamente nella finestra invernale di mercato.

Gestione cookie