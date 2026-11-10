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Il Napoli segue due giovani talenti dalla Francia: Zabi e Tati nel mirino di Manna

Il ds del Napoli Giovanni Manna segue Patrick Zabi del Paris FC e Tylel Tati del Nantes in vista del mercato di gennaio, secondo Gianluca Di Marzio.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, osserva il campo durante una partita

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha avviato i primi movimenti in vista della sessione di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i profili monitorati figurano due giovani che militano nei campionati francesi: Patrick Zabi del Paris FC e Tylel Tati del Nantes.

Zabi è un centrocampista centrale, con la possibilità di agire anche da mezzala, nato il 24 settembre 2006 e di nazionalità ivoriana. Alto 1,91 metri, il giocatore è arrivato al Paris FC nella scorsa estate: il club parigino ha versato 25 milioni di euro al Reims per assicurarselo. Transfermarkt ne stima attualmente il valore a 20 milioni.

Tylel Tati è invece un difensore centrale classe 2008, nato il 19 gennaio, di nazionalità francese. Mancino, 1,92 metri di altezza, ha totalizzato 20 presenze da titolare con il Nantes in Ligue 1 nella stagione scorsa, nonostante avesse appena 17 anni. Il suo valore secondo Transfermarkt è di 15 milioni di euro.

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