Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha avviato i primi movimenti in vista della sessione di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i profili monitorati figurano due giovani che militano nei campionati francesi: Patrick Zabi del Paris FC e Tylel Tati del Nantes.

Zabi è un centrocampista centrale, con la possibilità di agire anche da mezzala, nato il 24 settembre 2006 e di nazionalità ivoriana. Alto 1,91 metri, il giocatore è arrivato al Paris FC nella scorsa estate: il club parigino ha versato 25 milioni di euro al Reims per assicurarselo. Transfermarkt ne stima attualmente il valore a 20 milioni.

Tylel Tati è invece un difensore centrale classe 2008, nato il 19 gennaio, di nazionalità francese. Mancino, 1,92 metri di altezza, ha totalizzato 20 presenze da titolare con il Nantes in Ligue 1 nella stagione scorsa, nonostante avesse appena 17 anni. Il suo valore secondo Transfermarkt è di 15 milioni di euro.