Il Napoli segue Ignacio Ovando, difensore classe 2007 del Rosario Central. Sul giovane argentino c’è anche l’Inter, e il club di Rosario chiede circa 17 milioni di euro per cedere il giocatore.

Ovando è nato il 29 giugno 2007, è alto 182 cm e gioca con il piede destro. Con il Rosario Central ha collezionato finora 46 presenze e 5 gol. Il commissario tecnico dell’Argentina Scaloni lo ha convocato per le amichevoli pre-mondiale di giugno 2026: non ha debuttato, ma ha avuto la possibilità di allenarsi con i giocatori della prima squadra ed è stato osservato da vicino dallo staff tecnico.