L’SSC Napoli ha conquistato l’SFS Award 2026 nella categoria Best Content Strategy grazie al progetto “Napoli 100 – Centenario”, assegnato nell’ambito del Social Football Summit 2026.

Il premio riconosce la strategia di comunicazione costruita dal club per celebrare il proprio centenario, un percorso che ha combinato storytelling digitale, creatività, grandi eventi e iniziative di coinvolgimento dei tifosi.

Il progetto ha abbracciato sia il piano digitale sia le celebrazioni fisiche nella città di Napoli, puntando a valorizzare l’identità e la storia del club e a rafforzare il rapporto con il territorio e con gli appassionati in tutto il mondo.