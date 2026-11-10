Lorenzo Lucca fu una prima richiesta esplicita di Antonio Conte per rinforzare l’attacco del Napoli. A ricordarlo è stato Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Lucca è stato il primo nome di Antonio Conte, perché è giusto ricordarlo, per l’attacco del Napoli quando ha deciso di rafforzare la squadra. Dopo tre mesi poi ha chiesto di cederlo.