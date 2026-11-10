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Lorenzo Lucca, Pedullà: «Prima scelta di Conte per l’attacco del Napoli»

Alfredo Pedullà ha ricordato su YouTube che Lorenzo Lucca fu il primo nome scelto da Antonio Conte per rinforzare l'attacco del Napoli, prima di volerne poi la cessione a gennaio.

Lorenzo Lucca, attaccante ex Udinese richiesto da Antonio Conte per il Napoli

Lorenzo Lucca fu una prima richiesta esplicita di Antonio Conte per rinforzare l’attacco del Napoli. A ricordarlo è stato Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Lucca è stato il primo nome di Antonio Conte, perché è giusto ricordarlo, per l’attacco del Napoli quando ha deciso di rafforzare la squadra. Dopo tre mesi poi ha chiesto di cederlo.

Secondo Pedullà, dunque, l’attaccante ex Udinese era stato voluto direttamente dal tecnico azzurro, salvo poi essere ceduto nella sessione invernale di calciomercato.

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