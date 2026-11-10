Lorenzo Lucca fu una prima richiesta esplicita di Antonio Conte per rinforzare l’attacco del Napoli. A ricordarlo è stato Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul suo canale YouTube.
Lucca è stato il primo nome di Antonio Conte, perché è giusto ricordarlo, per l’attacco del Napoli quando ha deciso di rafforzare la squadra. Dopo tre mesi poi ha chiesto di cederlo.
Secondo Pedullà, dunque, l’attaccante ex Udinese era stato voluto direttamente dal tecnico azzurro, salvo poi essere ceduto nella sessione invernale di calciomercato.