Scott McTominay ha rilasciato un’intervista ad agosto, pubblicata in queste ore da Rivista Undici, in cui racconta la serata del 23 maggio 2025: Napoli-Cagliari, la partita che ha riportato gli azzurri sul tetto d’Italia.
Il centrocampista scozzese non ha dubbi nel definire quel momento:
È stata sicuramente una delle giornate più belle della mia carriera. Anzi: la più bella in assoluto.
Nel corso dell’intervista McTominay descrive anche l’impatto emotivo di quella notte:
A Napoli ho vissuto il giorno migliore di tutta la mia vita. Quando ripenso a quella partita mi vengono i brividi. Vivere certi momenti ti fa venire voglia di ottenere ancora di più, perché sono quelli che ricordi con più gioia.
E chiude con un obiettivo dichiarato: «Voglio rivivere un’altra notte così».