Scott McTominay ha rilasciato un’intervista ad agosto, pubblicata in queste ore da Rivista Undici, in cui racconta la serata del 23 maggio 2025: Napoli-Cagliari, la partita che ha riportato gli azzurri sul tetto d’Italia.

Il centrocampista scozzese non ha dubbi nel definire quel momento:

È stata sicuramente una delle giornate più belle della mia carriera. Anzi: la più bella in assoluto.

Nel corso dell’intervista McTominay descrive anche l’impatto emotivo di quella notte:

A Napoli ho vissuto il giorno migliore di tutta la mia vita. Quando ripenso a quella partita mi vengono i brividi. Vivere certi momenti ti fa venire voglia di ottenere ancora di più, perché sono quelli che ricordi con più gioia.