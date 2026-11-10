McTominay ‘gasa’ tutti i tifosi del Napoli: le sue dichiarazioni sono imperdibili!

Scott McTominay si racconta a Undici Tissue 71: la pressione come stimolo, le origini semplici e l'invito a vederlo come un lavoratore, non come un

Scott McTominay ha parlato di sé e del proprio rapporto con le grandi occasioni in un’intervista rilasciata a Undici Tissue 71 (fatta a fine agosto) raccontando la perseveranza che lo ha portato fin qui.

La pressione mi eccita, alzo il livello nelle partite più importanti.

Il centrocampista ha descritto le proprie origini con parole dirette:

Sono un ragazzo semplice, sono cresciuto senza immaginare mai di vivere in questo modo.

McTominay ha anche invitato a non mitizzare la sua figura: «Penso che la gente non dovrebbe vedermi come invincibile, ma semplicemente come uno che lavora duro».