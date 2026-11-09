Sassuolo, Aquilani verso l’esonero: un ex Napoli tra i candidati alla panchina

Il Sassuolo avrebbe deciso di esonerare Alberto Aquilani dopo un inizio di stagione pieno di difficoltà: il comunicato ufficiale sarebbe atteso in giornata.
Per la successione, secondo le indiscrezioni circolate, i nomi in cima alla lista sarebbero quelli di Vincenzo Montella e Roberto D’Aversa. Tra le ipotesi monitorate figura anche Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli.
Un eventuale approdo di Calzona sulla panchina neroverde avrebbe una coincidenza immediata: il 29 novembre il Sassuolo ospiterà il Napoli al Mapei Stadium.