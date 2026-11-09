Napoli, mercato di gennaio obbligato: lista piena e il nodo cessioni tra Lucca e Noa Lang

Dopo un avvio di stagione difficile, la società ha tracciato una linea precisa nel summit di venerdì a Castel Volturno: a gennaio il Napoli dovrà intervenire sul mercato per colmare le lacune lasciate dalla sessione estiva, nella quale sono stati effettuati soltanto due acquisti.
Il nodo principale rimane però la lista Serie A, che risulta già al completo. La situazione è destinata a complicarsi ulteriormente perché a gennaio dovrà essere inserito anche Alessandro Buongiorno, finora escluso dalla lista a causa di un infortunio.
Il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà quindi riuscire a cedere alcuni elementi prima di poter registrare nuovi arrivi. Secondo le ultime indiscrezioni, i profili più vicini all’uscita sarebbero Lorenzo Lucca e Noa Lang.
Esiste però un percorso alternativo: puntare su calciatori nati dopo il 2004, che non occupano slot nella lista. In quest’ottica sarebbe emerso il nome di Gustavo Varela, attaccante del Monza classe 2005.