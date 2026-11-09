I fischi del Maradona, l’anticipo su McTominay e lo scontro con De Bruyne: il momento difficile di Lucca al Napoli

Al 74′ di Napoli-Lazio, quando Lorenzo Lucca è entrato al posto di Højlund, una parte del pubblico del Maradona lo ha accolto con i fischi, prima ancora che toccasse il primo pallone. Un malcontento che fotografa la distanza tra le aspettative riposte nell’attaccante e il suo rendimento attuale.

In stagione Lucca conta 13 presenze, di cui solo due da titolare, entrambe in Serie A, per un totale di 325 minuti. Nel pareggio per 1-1 contro la Lazio ha anche sprecato una possibilità nel finale, anticipando McTominay senza riuscire a incidere. L’episodio in Porto-Napoli, con lo scontro con De Bruyne finito sotto gli occhi di tutti, ha ulteriormente evidenziato un periodo di difficoltà che, secondo quanto riportato, riguarda soprattutto la dimensione mentale del giocatore.

Allegri ha reagito immediatamente ai fischi, manifestando il proprio disappunto a DAZN e ribadendo il sostegno al centravanti anche nel post partita.

I miei giocatori li difendo perché lo meritano. Lucca è stato acquistato l’anno scorso e se l’hanno preso è perché ha delle qualità. Se era bravo prima, è bravo ora. È in un momento di difficoltà, ma tra 20-30 giorni tornerà a far bene e far gol.