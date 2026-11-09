De Laurentiis il principale responsabile della crisi del Napoli? L’analisi sulla scelta di Allegri

Dopo 11 giornate di Serie A e 4 di Champions League, la scelta di affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri — in sostituzione di Antonio Conte — viene messa sotto accusa. Secondo l’analisi fatta da Riccardo Trevisani a Pressing, la responsabilità maggiore ricadrebbe direttamente sul presidente Aurelio De Laurentiis.

Penso che ad avere più responsabilità in questa situazione sia De Laurentiis. Fa una scelta quest’estate che ritiene giusta e che chiaramente non lo è. Per il tipo di squadra che ha, per i tanti esterni che ha.

Il ragionamento si concentra sul profilo tattico del tecnico scelto: il Napoli dispone di numerosi esterni, ma Allegri sarebbe un allenatore che con quegli stessi giocatori «ci fa contrasto». Al contrario, viene citato Vincenzo Italiano come alternativa che avrebbe potuto valorizzarli meglio, dato che il suo sistema di gioco — il 4-2-3-1 — prevede un utilizzo specifico degli esterni.

Ha avuto la possibilità di prendere Italiano che gioca 4-2-3-1 con gli esterni, e ha preso un allenatore che con gli esterni ci fa contrasto.

Sul valore della rosa, la valutazione è netta: il Napoli è definito una squadra anziana ma non scarsa. Il punto critico, secondo questa lettura, è la combinazione tra una scelta tecnica ritenuta sbagliata e la mancata integrazione della rosa nella sessione di mercato estiva.