Ci sono giocatori che si accendono con l’applauso.

E poi ci sono quelli come Noa Lang, che si accendono quando gli sale il sangue alla testa.

Ieri al Maradona, contro la Lazio, è andata in scena la sua miglior partita con la maglia del Napoli.

E non è un caso che sia arrivata proprio nel pomeriggio in cui lo stadio gli è andato contro.

Primo tempo, cross sbagliato per Hojlund, fischi. Lui si gira verso la Curva A, mano all’orecchio. “Non vi sento”. La sua versione è che voleva solo caricarli, chiedere più rumore. Lo stadio l’ha letta in tutt’altro modo.

Da lì in poi, fischi a ogni pallone toccato. Ogni. Singolo. Pallone.

E lui? Ha continuato a puntare l’uomo, a saltarlo, a creare. L’unico del Napoli che riusciva a bruciare un avversario.

Da un suo cross nasce l’autogol di Pedraza, 1-1. E giù di nuovo la mano all’orecchio, stavolta verso la Curva B.

Questo è Lang. Il talento c’è, non lo discute nessuno.

Ma sembra uno che per giocare libero ha bisogno di sentirsi sotto assedio. Che rende quando ha qualcosa da dimostrare, quando può dire “ora vi faccio vedere io”. Peccato che stavolta il nemico fosse seduto sugli spalti di casa sua.

E qui sta il punto. Perché un conto è il nemico da battere in campo, un altro è la tua gente. Il pubblico ha le sue colpe: fischiare il migliore in campo, quello che sta tirando la carretta mentre la squadra fatica, ha poco di logico. I cori a fine partita sono un’altra storia, e non una bella.

Ma Lang non può pensare di rispondere a ogni fischio con un gesto. E nemmeno con la fuga verso il tunnel.

Un nemico può farti giocare la partita della tua vita. Ma non ci costruisci sopra una carriera.

Soprattutto a Napoli, dove il tifo ti porta in trionfo o ti scarica, e di solito ha ragione quando ti chiede almeno di esserci.