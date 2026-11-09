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Lo sfogo di Allegri dopo Napoli-Lazio: Criscitiello rivela le parole dell’allenatore

Michele Criscitiello rivela uno sfogo di Allegri nell'atrio degli spogliatoi dopo Napoli-Lazio, udito da 15-20 testimoni tra cui tre calciatori azzurri.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nell'area degli spogliatoi dopo la partita contro la Lazio
allegri secondo quanto riporta criscitiello

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha riferito uno sfogo di Massimiliano Allegri avvenuto nell’atrio che conduce agli spogliatoi al termine di Napoli-Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista, l’allenatore avrebbe pronunciato ad alta voce le seguenti parole:

Io sono il più forte di tutti, io sono il più forte di tutti, io sono il più forte di tutti ca**o. Mi devi solo prendere i giocatori.

Criscitiello ha precisato che la frase non era rivolta al presidente e che, secondo molti presenti, si sarebbe trattato di un pensiero ad alta voce. Ha aggiunto che lo sfogo è stato udito da un numero di testimoni compreso tra 15 e 20, tra cui tre calciatori del Napoli, un paio dei quali non erano nemmeno in panchina.

Allegri ha urlato questa frase nell’atrio che ti porta negli spogliatoi al termine di Napoli-Lazio. Non era rivolta al presidente, qualcuno potrebbe dire che era rivolta a Manna, ma secondo molti era solo un pensiero ad alta voce. Lo ha detto anche davanti a tre calciatori, di cui un paio non erano neanche in panchina. L’hanno sentito tutti i presenti, c’erano tra i 15 e i 20 testimoni.

L’attribuzione della frase è esclusivamente a Criscitiello: il dossier non riporta conferme da altre fonti né una risposta di Allegri o del club.

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