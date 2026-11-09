Lo sfogo di Allegri dopo Napoli-Lazio: Criscitiello rivela le parole dell’allenatore

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha riferito uno sfogo di Massimiliano Allegri avvenuto nell’atrio che conduce agli spogliatoi al termine di Napoli-Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista, l’allenatore avrebbe pronunciato ad alta voce le seguenti parole:

Io sono il più forte di tutti, io sono il più forte di tutti, io sono il più forte di tutti ca**o. Mi devi solo prendere i giocatori.

Criscitiello ha precisato che la frase non era rivolta al presidente e che, secondo molti presenti, si sarebbe trattato di un pensiero ad alta voce. Ha aggiunto che lo sfogo è stato udito da un numero di testimoni compreso tra 15 e 20, tra cui tre calciatori del Napoli, un paio dei quali non erano nemmeno in panchina.

Allegri ha urlato questa frase nell’atrio che ti porta negli spogliatoi al termine di Napoli-Lazio. Non era rivolta al presidente, qualcuno potrebbe dire che era rivolta a Manna, ma secondo molti era solo un pensiero ad alta voce. Lo ha detto anche davanti a tre calciatori, di cui un paio non erano neanche in panchina. L’hanno sentito tutti i presenti, c’erano tra i 15 e i 20 testimoni.

L’attribuzione della frase è esclusivamente a Criscitiello: il dossier non riporta conferme da altre fonti né una risposta di Allegri o del club.